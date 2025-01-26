Продолжаются переговоры: Трамп анонсировал новое решение по TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет переговоры с несколькими людьми о покупке социальной сети TikTok. Глава Белого дома заверил, что окончательное решение о будущем популярного приложения будет принято в течение следующих 30 дней.

Видео дня

Команда Трампа работает с группой инвесторов, чтобы фактически взять под контроль работу приложения на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, интерес инвесторов к соцсети TikTok "очень велик". В свою очередь чиновники, осведомленные с ходом обсуждений, заявили, что администрация Трампа работает над планом по спасению соцсети.

По условиям сделки, переговоры по которой ведутся в Белом доме, китайский владелец TikTok компания ByteDance сохранит долю в компании, но сбор данных и обновления программного обеспечения будут контролироваться компанией Oracle, которая уже обеспечивает основу веб-инфраструктуры TikTok. Тем не менее, в своих комментариях журналистам Трамп заявил, что не обсуждал покупку приложения с председателем совета директором Oracle Ларри Эллисоном.

"Нет, не с Oracle. Многие люди, очень солидные люди, говорят со мной о покупке компании, и я приму это решение, вероятно, в течение следующих 30 дней. Конгресс дал 90 дней. Если мы сможем спасти TikTok, я думаю, это будет хорошо", – сказал президент США.

Другие источники рассказали, что полный объем сделки еще не установлен и может включать операции в США, а также другие страны. Один из источников развеял слухи о том, что группа инвесторов во главе с миллиардером Фрэнком Маккортом и еще одна группа с участием одного из самых известных YouTube-блогеров в мире MrBeast (Джимми Дональдсон) участвуют в переговорах по приобретению TikTok.

Напомним, 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления официального запрета в силу. Таким образом около 170 миллионов американцев остались без доступа к популярной соцсети.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цанки заявил, что Европе следует рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok в Европе по примеру США. По его словам, эта китайская социальная сеть распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!