В Европе заговорили о необходимости запрета TikTok по примеру США

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цанки заявил, что Европе следует рассмотреть возможность запрета социальной сети TikTok в Европе по примеру США. По его словам, эта китайская социальная сеть распространяет дезинформацию, фейковые новости и влияет на результаты выборов.

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Такие он подчеркнул, что такие приложения, как TikTok, не передают сбалансированную информацию. Об этом сообщает издание ERR.

Глава эстонского дипломатического ведомства заявил, что недавно в Румынии результаты первого тура президентских выборов были аннулированы из-за вмешательства России в выборы посредством обширной онлайн-агитации, в том числе, через TikTok. Министр объяснил, что такие социальные сети позволяют эффективно распространять предвзятую информацию.

Также он отметил, что TikTok собирает много данных о пользователе, но неясно, кто может получить к ним доступ.

"Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть обоснованные опасения, что данные могут попасть в руки китайских властей. В последнем ежегоднике Службы внешней разведки также говорится, что TikTok собирает обширную информацию, которая может быть полезна для сбора разведывательной информации, шантажа, а также для кибератаки", - подчеркнул министр иностранных дел.

Цанки заявил, что странам Европы необходимо принять во внимание риски безопасности и рассмотреть вопрос о запрете TikTok. В то же время он добавил, что в демократических странах должны продолжаться дискуссии о том, как успешно противостоять натиску социальных ботов на основе искусственного интеллекта, чья цель заключается во вмешательстве в демократические процессы.

Напомним, вечером 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления официального запрета в силу. Таким образом около 170 миллионов американцев остались без доступа к популярной соцсети.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия обязала платформу TikTok "заморозить и сохранить" данные, связанные с выборами президента Румынии. Этому шагу предшествовала рассекреченная информация о внешнем вмешательстве со стороны России.

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