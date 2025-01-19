TikTok в США прекратил работу еще до начала запрета: все детали

Вечером 18 января доступ к социальной сети TikTok на территории США был ограничен. Приложение стало недоступным менее чем за два часа до вступления официального запрета в силу.

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Таким образом около 170 миллионов американцев остались без доступа к популярной соцсети. Об этом сообщает CNN.

При попытке зайти в приложение пользователи увидели уведомление, которое говорит о запрете соцсети на территории Соединенных Штатов.

"Извините, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok", – говорится в уведомлении.

Такие действия последовали после того, как Верховный суд 17 января подтвердил запрет, принятый при широкой двухпартийной поддержке в Конгрессе и подписанный в апреле 2024 года президентом Джо Байденом. Закон запрещает американским компаниям размещать или обслуживать контент для китайской социальной сети TikTok, если она не будет продана покупателю из Соединенных Штатов или одного из их союзников.

При этом в TikTok отметили, что доступ к соцсети может вернутся на территории США уже 20 января. В компании заявили, что избранный президент Дональд Трамп дал понять, что он будет работать над решением по восстановлению TikTok, как только вступит в должность.

Стоит отметить, что накануне Трамп пообещал, что он отложит запрет TikTok на 90 дней после вступления в должность. При этом политик подчеркнул, что он еще не принял окончательного решения.

Десятки тысяч американцев просят Трампа на его странице в Instagram решить вопрос с доступом в TikTok на территории США.

При попытки зайти в TikTok с американского IP появляется уведомление "При обработке вашего запроса произошла ошибка". В странах, где TikTok был запрещен, пользователи используют VPN, чтобы обойти блокировку и продолжить доступ к контенту.

Напомним, Трамп и раньше уже говорил, что именно он будет принимать решение о судьбе TikTok. Это может выглядеть странно – ведь закон был принят во времена президента Джо Байдена. Но следует заметить, что предложен был еще во время первой каденции Трампа. Более того, у Байдена неоднократно заявляли, что "действия по реализации этого закона будут на следующей администрации".

Как сообщал OBOZ.UA, принятие закона, а на его основании и решение суда, было принято на фоне предупреждений администрации Байдена о том, что приложение представляет "серьезную" угрозу национальной безопасности США из-за его связей с Китаем.

Ранее сообщалось, что китайские ученые провели исследование и пришли к выводу, что чрезмерный просмотр коротких видео – таких, которые публикуют на платформах TikTok, Reels (Meta) и Shorts (YouTube) – вызывает зависимость. Кроме того, увлечение таким контентом может негативно влиять на когнитивные функции и психическое здоровье человека.

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