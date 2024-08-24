Мировые достопримечательности в День Независимости Украины стали сине-желтыми. Фото

В субботу, 24 августа, по всему миру присоединились к празднованию 33-го Дня Независимости Украины. В честь этого мировые достопримечательности и знаковые постройки подсветили цветами украинского флага – синим и желтым.

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Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел Украины. Местами подсветка появилась чуть раньше – так страны мира поддержали Украину и украинский народ по случаю не только Дня Независимости, но и Дня Государственного флага.

В частности, цветом нашего флага подсветили музей Торрионе в Италии, планетарий имени Галилео Галилея в Буэнос-Айресе (Аргентина) и телебашню Намсан в Сеуле (Южная Корея).

"Синий и желтый – настоящие цвета воли – цвета флага свободного народа свободной и независимой страны", – отметили в МИД.

В министерстве поблагодарили партнеров за поддержку, а зарубежные дипломатические учреждения – за содействие в организации.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев вместе со всей Украиной в субботу, 24 августа, отмечал 33-й День Независимости. На Софийской площади состоялись торжества по случаю праздника, тем временем тысячи простых украинцев вышли на улицу в вышиванках и с сине-желтыми флагами, чтобы почтить такой важный для государства день.

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