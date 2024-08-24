Украинские флаги, вышиванки и чествования Героев: как Киев отмечает День Независимости Украины. Фоторепортаж

Киев вместе со всей страной в субботу, 24 августа, отмечает 33-й День Независимости Украины. На Софийской площади состоялись торжества по случаю праздника, тем временем тысячи простых украинцев вышли на улицу в вышиванках и с сине-желтыми флагами, чтобы почтить такой важный для государства день.

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Люди также несут цветы, чтобы воздать честь Героям, павшим за Украину. OBOZ.UA ко Дню Независимости публикует эксклюзивный фоторепортаж из столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, по случаю Дня Независимости Украины 24 августа в Киев прибыли президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По словам Дуды, украинцы не одиноки в своей борьбе: Польша поддерживает и дальше будет поддерживать их до самой победы.

А Шимоните в своей речи побежала делать все, чтобы приблизить победу. "Победа свободных людей, которую будем праздновать вместе – со светом, газом и без русни", – заявила она.

Президент Владимир Зеленский заявил: тот, кто желал нашей земле бед, получит его у себя дома с процентами. Это не злорадство и не слепая месть, а закономерность, объяснил глава государства.

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