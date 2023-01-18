Мир шокирован авиакатастрофой в Броварах: соболезнования выразили президент Польши и глава Евросовета

Президент Польши Анджей Дуда, председатель Европейского Совета Шарль Мишель и комиссар по внутренним делам в Европейской комиссии Илва Йоганссон выразили свои соболезнования по поводу авиакатастрофы в Броварах. Они отметили, что это трагическое известие их шокировало.

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Соответствующие заявления европейские политики сделали в Twitter. Они отметили мужество и профессионализм главы МВД Украины Дениса Монастырского и его заместителей, погибших в этой авиатроще.

"С большой грустью воспринял известие о крушении вертолета в Броварах под Киевом, в результате которого погибли более десятка человек, в том числе представители руководства МВД Украины. Мои мысли с семьями и близкими жертв сегодня", – написал Анджей Дуда.

"Мы присоединяемся к украинской скорби после трагической аварии вертолета в Броварах. Министр Денис Монастырский был большим другом ЕС. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и народу Украины", – написал Шарль Мишель.

"Известие о смерти Дениса Монастырского, Евгения Енина и Юрия Лубковича меня глубоко поразило. Мои соболезнования семьям всех жертв этой трагедии. Денис – настоящий украинский герой – последний год руководил храбростью и стоицизмом. Он был моим другом. Работать с ним в прошлом году было честью. Сообщество внутренних дел ЕС и министерства внутренних дел во всех 27 столицах очень почувствуют эту потерю. Мы будем продолжать нашу работу, помогая украинцам и помогая Украине, в память о Денисе. Слава Украине!" – написала Ильва Йоганссон.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в среду утром, 18 января, в Броварах Киевской области упал вертолет, в результате чего произошел взрыв и начался пожар. На месте происшествия работают все службы, есть пострадавшие и погибшие, в частности дети.

Во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Они намеревались посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.

По состоянию на 13:00 было известно о 16 погибших, в том числе 3 детей. Госпитализированы 30 раненых, среди которых 12 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах и почтил память погибших.

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