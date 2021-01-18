Мир осудил арест Навального и обратился к России

Украинские и западные политики, а также правозащитники отреагировали на задержание в Москве российского оппозиционера Алексея Навального и обнародовали свои обращения по этому поводу.

Все единогласно заявили о недопустимости таких действий и заговорили о возможности введения дополнительных санкций против страны-агрессора. OBOZREVATEL собрал главные высказывания известных деятелей по поводу резонансного ареста.

Главы МИД стран Балтии выступили с совместным обращением и призвали Европейский союз ввести санкции против РФ, если Навального не отпустят на свободу. Его опубликовал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против Российской Федерации в связи с этой акцией", – сказано в сообщении.

Глава Европейского совета

Глава Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter также назвал задержание Навального в Москве неприемлемым и потребовал от российских властей немедленно освободить его.

Организация в заявлении на своем сайте отметила, что считает Навального узником совести, а его арест – попыткой властей РФ вынудить оппозиционера замолчать.

В посте на странице Twitter представители этой структуры также лаконично написали: "Освободите Навального немедленно!".

Отреагировал на задержание Навального и Жозеп Боррель. "Российские власти должны уважать права Алексея Навального и освободить его немедленно. Политизация правосудия недопустима", – написал евродипломат у себя в Twitter.

Лидер "Европейской народной партии" Дональд Туск тоже поддержал Навального в Twitter и выразил уверенность, что Кремлю не удастся добиться своего.

"Они не смогли сломать Навального отравлением, они не смогут сломать его и заключением. Давайте позволим нашей солидарности быть его силой", – написал политик.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что задержание Навального – это очередная попытка запугать демократическую оппозицию в России.

"Необходим быстрый и однозначный ответ на уровне ЕС. Уважение прав граждан –краеугольный камень демократии. Я обращаюсь к властям России с просьбой немедленно освободить задержанного", – отметил он.

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter написал, что глубоко обеспокоен решением России арестовать Навального.

"Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", – убежден он.

На официальном сайте ведомства опубликовали заявление его главы Хайко Мааса. В нем от отметил, что Россия, согласно собственной конституции и международным обязательствам, должна уважать принципы верховенства права и обеспечивать защиту гражданских прав.

"Конечно, эти принципы должны применяться и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить", – подчеркнул Маас.

В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook напомнил, что незаконные репрессии оппозиции в России – это следствие безнаказанности за вторжение в Украину.

"Приветствуя любые усилия, направленные на защиту прав гражданина РФ Алексея Навального, в том числе на устранение угроз его жизни и здоровью, исходящих от российских властей, одновременно считаю важным отметить, что гонения путинского режима против российских оппозиционных политиков и беспрецедентное ограничение прав и свобод человека в Российской Федерации является прямым следствием безнаказанности политического и военного руководства РФ за развязанную им войну против Украины", – написал он.

"Хотите защитить Алексея Навального и других российских оппозиционеров от репрессий и гонений Кремля? Разве не справедливо это будет делать вместе с принуждением Кремля освободить 129 крымских политзаключенных, из которых 93 –крымские татары, а также сотен заложников, содержащихся бандитами, контролируемыми ФСБ России, в застенках ОРДЛО?" – добавил он.

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