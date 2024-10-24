'Мир на стороне Украины': Байден прокомментировал передачу Киеву замороженных активов РФ

Президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках пакета G7 США объявляют о предоставлении кредита Украине в размере $20 млрд. Он назвал историческим решение использовать российские государственные активы для поддержки Украины.

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Комментируя передачу Киеву замороженных активов РФ, американский президент заверил, что "Россия не победит в этом конфликте, победит народ Украины". Потому что весь "мир объединился на стороне Украины".

"После жестокого вторжения России в Украину G7 предприняла смелые действия, чтобы заморозить активы России в своих юрисдикциях, и обязалась, что эти активы будут оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. В рамках пакета G7 Соединенные Штаты объявляют сегодня, что мы предоставим Украине 20 миллиардов долларов в качестве кредита, который будет погашен за счет процентов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов. То есть Украина может получить необходимую помощь уже сейчас, не обременяя налогоплательщиков", – отметил Байден.

Американский лидер подчеркнул, что "тираны будут отвечать за нанесенный ими ущерб".

"Не ошибайтесь: Россия не победит в этом конфликте. Победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину о том, что мир объединился на стороне Украины, а Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 будут продолжать поддерживать их на каждом шагу", – добавил Байден.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в США приняли решение выделить 20 миллиардов долларов Украине.

Кстати, РФ может не получить свои активы, замороженные в банках и депозитариях западных стран даже после завершения войны в Украине. Страны-члены клуба "Большой семерки" не планируют их возвращать, пока агрессор полностью не компенсирует убытки после окончания боевых действий.

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