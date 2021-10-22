Вот как работает расчетливый сумасшедший Лукашенко.

Оказавшись в изоляции от Европы, пропахший преступлениями диктатор, старается найти хоть какие-то зацепки, чтобы дать сигнал западным странам: "Я не безнадежен".

На днях лукашенковская прокуратура отказалась выдавать России члена "Свидетелей Иеговы" Олега Лоншакова. Организация признана в путинской России экстремистской.

Это не российские простодушные дурачки-охранители, только что выдавшие на расправу Лукашенко журналиста Геннадия Можейко из верной Кремлю "Комсомольской правды".

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Хитрован Лукашенко словно показывает Западу "на контрасте" с Путиным – смотрите, я лучше! Да, у себя я несогласных граждан преследую, но вы поймите, это же необходимость, связанная с сохранением власти. А в смысле религиозных свобод я делаю, что могу.

И деньги от Путин берет, и пользует его репрессивную систему – и для выдачи, и для отдаления. Все-таки диктаторы никогда не могут быть настоящими союзниками.

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