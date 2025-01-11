Ведущие вузы Германии и Австрии уходят из соцсети Маска: что происходит

Сразу 60 научных и исследовательских учреждений Германии и Австрии объявили, что уходят из соцсети X. В свою очередь правительство Германии выразило опасение, что указанная сеть, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, "искажает политический дискурс".

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Вместе с вузами из Х уходят немецкий профсоюз педагогов GEW и Федеральный суд правосудия. Это происходит на фоне разговора Илона Маска с лидером "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель, сообщает DW.

Среди вузов, уходящих из соцсети Маска, "есть самые престижные университеты ФРГ", подчеркивает издание. По утверждению заведений, в сети X сознательно проводится курс, противоречащий демократическим принципам.

"Уход является следствием несовместимости нынешней ориентации социальной сети с фундаментальными ценностями привлеченных институтов: беспристрастностью, научной добродетелью, прозрачностью и демократическим дискурсом", – говорится в заявлении педагогов.

В частности, как считают в указанных вузах, алгоритмы X предпочитают распространение правопопулистского контента, ограничивая другие взгляды.

Такое же мнение высказали в правительстве ФРГ: принципы распространения контента в сети Маска "не способствуют спокойному, объективному и сбалансированному дискурсу", а наоборот, "имеют тенденцию к возбуждению и поляризации".

Учитывая это, правительство ФРГ уже "ведет текущую дискуссию по выходу из сети", но пока остается, "учитывая ее широкую аудиторию".

Как отмечает издание, демаршу вузов и заявлению правительства предшествовал разговор Маска с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель. В разговоре, распространяемом в X, критиковались ведущие немецкие политики (включая канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера).

Как сообщал OBOZ.UA, один из самых титулованных клубов Германии, бременский "Вердер" также объявил о том, что покидает соцсеть Х. Четырехкратные чемпионы страны решили пойти на бойкот платформы Маска из-за распространения в этой сети ксенофобии и теорий заговоров.

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