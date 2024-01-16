Министра обороны США Остина выписали из больницы: когда он вернется к работе

В понедельник, 15 января, министра обороны США Ллойда Остина выписали из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Он был госпитализирован туда две недели назад из-за осложнений после операции, которую Остин перенес на рак простаты. Врачи министра дают положительные прогнозы.

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Об этом говорится в сообщении Пентагона. В американском оборонном ведомстве отметили, что Остин возвращается к работе, но в течение некоторого времени будет работать отдаленно.

"Министр продолжает выздоравливать и по совету врачей, будет восстанавливаться и выполнять свои обязанности удаленно в течение определенного периода времени, а затем вернется на полный рабочий день в Пентагон. Он имеет полный доступ к необходимым возможностям и безопасной связи", - говорится в сообщении .

Медики дают Ллойду Остину положительные прогнозы и, скорее всего, ему больше не понадобится лечение.

"Рак предстательной железы министра Остина был эффективно излечен на ранней стадии. Его прогноз великолепен. Ему не нужно дальнейшее лечение рака, кроме регулярного наблюдения после простатэктомии", – говорится в сообщении.

Сам Ллойд Остин также сделал заявление по поводу выписки из больницы. Он поблагодарил врачей и медперсонал Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида за их профессионализм и чуткую поддержку. Остин отметил, что с нетерпением ждет, когда сможет вернуться в Пентагон.

"Сейчас, когда я продолжаю выздоравливать и выполнять свои обязанности дома, я очень хочу полностью поправиться и как можно скорее вернуться в Пентагон", – заявил Остин.

Напомним, у министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина диагностировали рак простаты. 22 декабря его прооперировали в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, однако 1 января ему стало хуже – у главы Пентагона обнаружили инфекцию мочевыводящих путей после хирургического вмешательства.

Как сообщал OBOZ.UA, Ллойд Остин был госпитализирован и, в частности, провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пентагон в течение трех дней не сообщал администрации президента Джо Байдену о состоянии Остина.