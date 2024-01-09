У главы Пентагона Остина диагностировали рак простаты: врачи дали прогноз насчет выздоровления

У министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина диагностировали рак простаты. 22 декабря его прооперировали в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, однако 1 января ему стало хуже – у главы Пентагона обнаружили инфекцию мочевыводящих путей после хирургического вмешательства.

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Об этом говорится в заявлении Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида, передает CNN. Там отметили, что для лечения рака Остину была сделана "минимально инвазивная хирургическая процедура" – простатэктомия (удаление предстательной железы).

"Во время этой процедуры он был под общим наркозом. Министр Остин без проблем выздоровел после операции и вернулся домой на следующее утро. Рак предстательной железы у него обнаружили на ранней стадии, и прогноз отличный", – говорят врачи.

Что касается осложнений после хирургического вмешательства, то 1 января Остина снова госпитализировали после жалоб на тошноту с сильной болью в животе, бедрах и ногах. 2 января было принято решение перевести его в отделение интенсивной терапии для пристального наблюдения.

В настоящее время глава Пентагона продолжает проходить лечение.

Долгое время американскому президенту Джо Байдену не докладывали о состоянии здоровья министра обороны. Высокопоставленные чиновники и даже заместитель министра Кэтлин Хикс, приступившая к исполнению обязанностей Остина, узнали о его госпитализации только через три дня после того, как это произошло.

Во вторник утром, 9 января Байден узнал, что Остин болен раком простаты. Ему сообщили об этом за несколько часов до того, как информация была обнародована для широкой публики, отметил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На вопрос о том, почему Остин не сообщил, что у него диагностирован рак предстательной железы, спикер Пентагона генерал-майор Пэт Райдер сказал, что это ситуация "глубоко личная".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр обороны Ллойд Остин США был госпитализирован и, в частности, провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пентагон в течение трех дней не сообщал администрации президента Джо Байдену о состоянии Остина.

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