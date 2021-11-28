В Польше задержали украинцев, которые хотели переправить мигрантов через границу. Фото

В Польше правоохранители задержали троих украинцев, которые хотели переправить в страну нелегальных мигрантов. Кроме граждан Украины беженцам содействовали россиянин и таджикистанец, всего их было пятеро.

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте полиции Подляского воеводства. Отмечается, что задержанные пытались перевезти в Польшу 18 нелегалов.

Иностранцев, которые помогали мигрантам, арестовали в населенных пунктах Тонкеле, Бержники, Бельск-Подляский, Залесье и под Олекше.

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Задержание в Залесье произошло в субботу, 27 ноября. Полицейские заметили машину, в которой были пятеро мигрантов, которые находились в Польше незаконно. Водитель транспортного средства сбежал, однако его удалось найти на заправке неподалеку при помощи служебной собаки.

Напомним: еще троих украинцев, проживающих в Польше, задержали на территории страны за помощь мигрантам. Это произошло возле села Высокий мост.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 15 ноября в Польше также задерживали украинца, который хотел незаконно перевезти через границу мигрантов. Это произошло Семятыцком районе страны. 26-летний мужчина не остановился по требованию полиции, началась погоня, авто влетело в канаву.

Гражданина Украины арестовали и предъявили обвинение в содействии незаконному пересечению границы и неподчинению правоохранителям на дороге. Кроме него в салоне находилось 4 мигранта.