В Ливии истребитель разбился на военном параде: пилот отвел самолет от трибуны. Видео

В Ливии разбился самолет МиГ-21, выполняя полет во время военного парада на базе Бенина Ливийской национальной армии в городе Бенгази 29 мая. Пилот и бригадный генерал Джамаль бен Амер, которого называли лучшим в ЛНА, погиб.

Об этом передает The Libya Observer. Отмечается, что мероприятие проходило на востоке страны по случаю седьмой годовщины запуска операции "Достоинство Ливии" (чтобы посмотреть видео ЧП, доскролльте страницу до конца).

"Украинский милитаристский портал" передает, что в параде принимал участие главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар.

Истребитель, предварительно, мог упасть на трибуну, где сидело все военное руководство Ливийской национальной армии, в том числе и Хафтар, но пилот сумел отвести самолет в сторону.

Видео дня

Главной причиной чрезвычайного происшествия называют техническую неисправность МиГ-21. С целью выяснения точных причин аварии будет проведено расследование.

На видео, которое снял очевидец событий, видно, что после крушения над местом падения воздушного судна поднялся черный дым. Вероятно, самолет загорелся. Перед этим он пролетел в небе на высокой скорости.

При этом в 2019 году бен Амер уже переживал одно падение МиГ-21, но тогда военному удалось спастись.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 21 мая военный самолет разбился в Нигерии. В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных войск вооруженных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттариу и еще 11 человек.