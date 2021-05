В Нигерии во время крушения военного самолета погиб глава штаба вооруженных сил. Фото и видео

В Нигерии 21 мая разбился военный самолет. В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных войск вооруженных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттариу и еще 11 человек.

О происшествии написала местная газета Naija2day. Также в соцсетях обнародовали кадры сразу после падения борта Военно-воздушных сил (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Авиакатастрофа произошла около 20:00 недалеко от международного аэропорта Кадуна. На борту всего находилось 12 человек. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Причина падения самолета уточняется. Не исключается, что это могло быть вызвано плохими погодными условиями. В регионе в то время шел сильный дождь.

General Ibrahim Attahiru, the Chief of Army Staff (COAS), has died in a (Nigerian Airforce) plane crash.

He was reportedly on his way to Kaduna ahead of tomorrow's passing out parade of soldiers from the Nigerian Army depot, Zaria.

Rest in peace pic.twitter.com/t8cafGwARg