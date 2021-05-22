В Нигерии во время крушения военного самолета погиб глава штаба вооруженных сил. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Нигерии во время крушения военного самолета погиб глава штаба вооруженных сил. Фото и видео

В Нигерии 21 мая разбился военный самолет. В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных войск вооруженных сил страны генерал-лейтенант Ибрагим Аттариу и еще 11 человек.

О происшествии написала местная газета Naija2day. Также в соцсетях обнародовали кадры сразу после падения борта Военно-воздушных сил (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Место падения самолета.

Авиакатастрофа произошла около 20:00 недалеко от международного аэропорта Кадуна. На борту всего находилось 12 человек. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Ибрагим Аттариу.

Причина падения самолета уточняется. Не исключается, что это могло быть вызвано плохими погодными условиями. В регионе в то время шел сильный дождь.

Самолет разбился недалеко от аэропорта Кадуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в белорусском городе Барановичи 19 мая разбился учебно-боевой самолет Як-130. В результате крушения погибли пилоты.

Нигерияразбился самолет