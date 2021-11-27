МИД Германии впервые возглавит женщина: она известна жесткой позицией по "Северному потоку-2"

Юрий Сергиенко
Мир
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МИД Германии впервые возглавит женщина: она известна жесткой позицией по 'Северному потоку-2'

Новым министром иностранных дел Германии станет Анналена Бербок. Она будет первой женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство страны.

Об этом в Twitter сообщил пока еще действующий глава МИД Хайко Маас. Бербок известна своей жесткой позицией по отношению к российскому проекту газопровода "Северный поток-2".

"В вашем лице МИД впервые возглавит женщина. За 151 год с момента создания должности самое время для этого!" – написал Маас.

Пост Хайко Мааса.
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Анналена Бербок еще во время предвыборной кампании была кандидатом от партии "зеленых" на должность канцлера Германии, однако ее политсила не одержала победу на выборах в парламент.

Она резко выступает против "Северного потока-2" и считает, что его необходимо заблокировать.

В то же время Бербок считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока идет война с Россией. Касательно членства в ЕС, то ее партия выступает за открытость для стран Восточного партнерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назвал запуск "Северного потока-2" главной угрозой для Украины. По словам главы государства, газопровод фактически "убьет" транзит газа через нашу страну.

ГерманияСеверный поток-2Хайко Маас