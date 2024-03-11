Международный уголовный суд в Гааге возглавила судья, выдавшая ордер на арест Путина

Судьи Международного уголовного суда на пленарном заседании избрали судью Томоко Акане главой суда. Именно она выдала ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает сайт МКС. Росарио Сальваторе Айтала и Рейне Алапини-Гансу стали вице-президентами.

"Для меня большая честь быть избранной моими коллегами-судьями на должность главы МКС. В это непростое время суд нуждается в стабильном руководстве. В своей деятельности я сконцентрируюсь на содействии диалогу с государствами-участниками и государствами, еще не ратифицировавшими Римский устав, а также на укреплении коммуникации между органами суда, защитой и представителями потерпевших", – заявила новоизбранная глава МКС.

Отмечается, что члены Президиума избираются сроком три года. Орган играет ключевую роль в обеспечении стратегического руководства МКС в целом. Президиум координирует свои действия с другими органами и добивается согласия прокурора по вопросам, представляющим взаимный интерес. Президиум также контролирует деятельность Секретариата и формирует широкий спектр административной политики, влияющей на общее функционирование Суда, а также заключает соглашения о сотрудничестве с государствами и международными организациями.

Кроме того, согласно Римскому уставу, регулирующему деятельность МКС, президиум несет ответственность за надлежащее управление Судом, за исключением Офиса прокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта 2023 года МКС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена РФ Львово-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

Позже в Госдепе выразили сомнение, что Путина можно судить на трибунале, пока он возглавляет государство. Причина в том, что национальные суды не могут преодолеть иммунитет президентов и лидеров стран.

5 марта 2024 г. Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиации РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова.

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