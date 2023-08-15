Пока Путин глава государства, его арест вряд ли возможен – Госдеп

В Государственном департаменте США сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин может быть арестован в то время, когда он является президентом государства-агрессора России. Пока он возглавляет РФ трибунал вряд ли возможен.

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Об этом сказала представитель Госдепа по глобальному уголовному правосудию, посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Бет ван Скаак в интервью изданию "Бабель". Она считает, что если арест произойдет, то это будет скорее, когда глава Кремля уже не будет президентом.

По ее словам, национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства.

"Если он окажется под стражей иностранного суда, МКС или украинской специальной палаты, то скорее всего это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", – заявила ван Скаак.

В то же время это не означает, что нельзя начать расследование, подготовить обвинительные акты против Путина и других российских чиновников, в частности, против чиновников министерства обороны России, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не имеют иммунитета.

Она также отметила, что трибунал, который не может преодолеть иммунитет Путина, все же стоит усилий. Ведь в РФ много других высокопоставленных должностных лиц, которые несут ответственность за войну в Украине.

"Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл", – подчеркнула представитель Госдепа.

Украина должна быть готова к быстрым действиям, если в России начнутся политические трансформации и Путин и другие российские чиновники лишатся своих должностей и иммунитета.

Ранее Государственный департамент США поддержал создание специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины – интернационализированного суда в рамках судебной системы Украины. Там считают, что это будет наиболее эффективный способ обеспечения ответственности организаторов и исполнителей этих преступлений.

1 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала создание специального трибунала по преступлениям России против Украины. Этому предшествовали долгие дебаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.