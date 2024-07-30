'Месть надо подавать холодной': Зильбер объяснил, каким будет ответ Израиля на последний теракт 'Хезболлы'. Видео

Кабинет министров Израиля принял решение, что в ближайшее время ЦАХАЛ может начать атаку на Ливан в ответ на последний теракт Хезболлы, когда в результате ракетного удара по северу Голанских высот погибли и получили ранения дети. Это может привести к большой региональной войне.

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Такое мнение высказал израильский журналист, главный редактор "Лучшее радио" Цви Зильбер в новом выпуске программы OBOZ.TALK в понедельник, 29 июля. Он сказал, стоит ли ожидать старт этой операции Израиля в ближайшие дни и насколько масштабной она может быть.

По мнению Зильбера, ответ на такие действия Хезболлы требует тщательной подготовки, поэтому он не может быть молниеносным.

"У нас действительно в Израиле многие придают значение скорости реакции. Я, например, не уверен, что реакция должна быть просто вот молниеносной, потому что, если браться за такую операцию, то ее надо, на мой взгляд, тщательно подготовить. В принципе , у нас такая дуэль с Хизбаллой происходит уже почти 10 месяцев, практически после 7 октября, непрерывно. И я не очень знаю, какие такие действия Израиль сейчас может совершить, какие-то экстраординарные, которые выглядели бы как такой акт возмездия, что вот Хизбалла заплатила высокую цену, но при этом, чтобы не допустить региональной войны. И надо понимать, что здесь Ближний Восток, здесь на карту поставлены честь и достоинство страны, ну, а также доверительные отношения между друзьями и евреями, потому что это очень важно", – сказал журналист.

Он напомнил, что убиты 12 детей и десятки ранены сообщества друзов в городе Мадждаль-Шамс на голландских высотах. А друзы уже сто лет являются главными союзниками евреев, поэтому Израиль не может оставить такой теракт без ответа. Но когда он состоится – сказать сложно, говорит Зильбер.

Есть такое мнение, что друзы неделю будут в трауре за своими детьми, и именно в течение этой недели произойдет ответный удар Израиля. Однако журналист не уверен, что он состоится именно тогда.

По его словам, само ожидание этого удара – это уже ответный удар для Хезболлы.

"Потому что Хезболла нервничает, Насралла нервничает, тем более что бывший глава МОСАД предупреждал его несколько раз, говорил, что Израилю известно, где он прячется, и Израиль может его ликвидировать... И конечно, Хезболла на сегодняшний день боится внутриливанского возмездия, прежде всего, от самих друзов, которые уже объявили Насраллу и Хизбаллу главными врагами друзского общества. Это все непросто, это Ближний Восток", – говорит журналист.

Зильбер также подчеркнул, что трудно определить, каким именно должен быть этот "соразмерный" ответный удар

"Месть надо подавать холодной, и я бы не стоял над Израилем с секундомером в ожидании того, когда будет ответный удар, и насколько пропорциональным, непропорциональным, соразмерным, несоразмерным. Что такое несоразмерный удар? Что Израиль должен убить 12 детей в Ливане? Конечно, Израиль вряд ли будет бить по гражданским объектам, вряд ли Израиль будет бить по каким-нибудь объектам Ливанской армии", – сказал Зильбер.

По его мнению, атаки подвергнутся объекты Хизбаллы, но цели будут "какие-то более значительные". Израиль принципиально ответит на теракт, но когда и чем, и к чему это приведет – пока неизвестно.

По словам Цви Зильбера, ситуация "очень взрывоопасна" и может привести к большой региональной войне "в любой день, в любой момент".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля, ливанская группировка "Хезболла" осуществила ракетный обстрел территории Израиля. Боевики ударили по населенному пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где проживает религиозное сообщество друзов. Жертвами атаки стали 12 детей, еще более 30 человек получили ранения.

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