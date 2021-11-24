Шольц станет следующим канцлером Германии и сменит на посту Меркель: три партии договорились о коалиции

Немецкие социал-демократы, зеленые и либералы согласились сформировать новое правительство Германии. Это открывает путь министру финансов Олафу Шольцу в кресло канцлера.

Об этом сообщает Financial Times. Ожидается, что три партии представят свое коалиционное соглашение во второй половине дня 24 ноября.

Это результат почти двухмесячных интенсивных переговоров после федеральных выборов 26 сентября, на которых социал-демократы с небольшим перевесом выиграли.

Коалицию уже называют "светофорной" из-за партийных цветов участников: красный для Социал-демократической партии Германии (СДПГ), желтый для Свободной демократической партии (СвДП) и зеленый для "Зеленых". Это будет первый подобный союз на национальном уровне в Германии.

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Канцлер Ангела Меркель покидает пост после четырех сроков, а ее Христианско-демократический союз (ХДС) получил худший результат в истории и был вынужден перейти в оппозицию впервые за 16 лет и в третий раз после Второй мировой войны.

63-летний Олаф Шольц – член СДПГ, вице-канцлер и министр финансов Германии с 14 марта 2018 года. Перед этим занимал должности бургомистра Гамбурга.

Шольц родился в Оснабрюке в семье торговцев текстилем. Изучал право в Гамбургском университете, после чего вел адвокатскую практику.

Присоединился к СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником Jusos (сокращение от "Молодые социалисты"), молодежной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был вице-президентом Международного союза социалистической молодежи.

Во время работы в Jusos пропагандировал "преодоление капиталистической экономики" и критиковал "агрессивно-империалистическую Организацию Североатлантического договора", Федеративную республику как "европейский оплот большого бизнеса" и социально-либеральную коалицию, которая ставит "голое сохранение власти выше любых форм предметных споров".

Шольц был исполнительным директором партии (с 2001 по 2019 год) и генеральным секретарем (с 2002 по 2004 год). С 2001 по 2019 год - член исполнительного органа партии СДПГ на различных должностях.

В 2019 году был кандидатом на должность лидера СДПГ, но во втором туре проиграл теперешним сопредседателям Заскии Эскен и Норберту Вальтер-Борьянсу.

Как сообщал OBOZREVATEL, будучи кандидатом в канцлеры Германии, Шольц не видел перспективы для членства Украины в НАТО.

"Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – говорил он.

При этом политик придерживается сдержанной, но достаточно жесткой линии по отношению к российскому руководству. Он резко критиковал Кремль за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.