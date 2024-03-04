Меньше половины американцев считают, что действия Израиля в секторе Газа пришли слишком далеко – WSJ

Более 40% американцев считают, что действия Израиля в Газе в ответ на нападение ХАМАСа 7 октября зашли "слишком далеко". Четверть респондентов считают, что реакция Израиля была адекватна.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного The Wall Street Journal. Следует отметить, что процент тех, кто говорит, что США сделали слишком мало для поддержки палестинцев, вырос с декабря.

В результате нападения на юг Израиля 7 октября погибли около 1200 человек, а еще примерно 240 человек были захвачены боевиками как заложники. В последующие месяцы Израиль провел военную операцию в Газе, пытаясь уничтожить ХАМАС.

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило на прошлой неделе, что более 30 тысяч палестинцев погибли в боях с начала войны.

Опрос The Wall Street Journal также спрашивал респондентов об их мнении о предоставлении США достаточной поддержки Израилю и палестинскому народу. 30% сказали, что США делают слишком многое, чтобы поддержать Израиль, 25% сказали, что США делают слишком мало, а 32% сказали, что это примерно правильный уровень помощи.

Процент тех, кто говорит, что США сделали слишком многое для поддержки Израиля, вырос с декабря, когда лишь 22% сказали, что это слишком много.

Часть тех, кто считает, что США сделали слишком мало для поддержки народа Палестины, также возросла с декабря. Последний опрос показал, что так считает треть опрошенных по сравнению с 26%, которые так говорили в декабре.

Приблизительно столько же заявили, что США оказывают слишком большую поддержку палестинцам, еще четверть опрошенных ответила, что это адекватное количество поддержки.

Опрос проводился среди 750 зарегистрированных избирателей 21-28 февраля, и его погрешность составляет 3,6 процентных пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 2 марта, Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.

Напомним, что за время первого перемирия, действовавшего с 24 ноября по 1 декабря 2023 года, из плена террористов вернули 110 человек. В плену ХАМАС оставались еще 136 человек, в том числе 17 женщин и детей.

В Тель-Авиве были обнародованы первые выводы расследования вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года. Там указали, что силы были неравными: когда террористы ХАМАС ворвались на территорию Израиля, в пограничной зоне Газы находилось лишь около 600 солдат ЦАХАЛ, которые были быстро истощены.

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