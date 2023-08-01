Мексика требует допустить Россию на мирный саммит в Саудовской Аравии: у Зеленского ответили

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к прекращению "иррациональной" войны в Украине. Он также поставил ультиматум участию своей страны в мирном саммите в Саудовской Аравии, требуя допустить Россию на эти переговоры.

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Слова президента Мексики цитирует Reuters. В Офисе президента уже ответили на заявления Обрадора.

Так, в понедельник, 31 июля, на пресс-конференции в Мехико Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал на саммит в Саудовской Аравии по поводу Украинской формулы мира пригласить представителей России.

Обрадор заявил, что Мексика примет участие в этих переговорах только в том случае, если на них будут присутствовать обе стороны.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально", – заявил Обрадор.

При этом он отметил, что "конфликт" привел к массовым человеческим жертвам.

"Единственное, что от этого выиграет, – это военная промышленность", – подчеркнул Обрадор.

В Офисе президента уже ответили на заявления главы Мексики. Так, руководитель ОП Андрей Ермак напомнил, что саммит в Саудовской Аравии посвящен имплементации Формулы мира Владимира Зеленского, и Украина будет рада видеть на этой встрече представителей всех стран, уважающих суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Однако Россия к таким странам не относится

"Это форум ответственных государств, уважающих международное право и устав ООН. Поэтому России там не будет", - подчеркнул Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

В Чехии подтвердили, что также получили приглашение посетить саммит и присоединятся к нему. Представителей страны-агрессора РФ на конференцию не позвали.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 30 июля заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

В США поддержали мирный саммит без России в Саудовской Аравии и подчеркнули, что Украина должна играть ведущую роль, когда речь идет о любом потенциальном дипломатическом решении этой войны. В Госдепе заявили, что представители правительства США примут участие в этом саммите.

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