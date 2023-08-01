'Украина должна играть ведущую роль': в США поддерживают мирный саммит без России в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты поддерживают проведение саммита Саудовской Аравии по реализации украинской Формулы мира. Представители правительства США примут участие в этом мероприятии.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге 31 июля. По его словам, важно, чтобы страны, до сих пор не слышавшие позиции Украины непосредственно от нее, получили бы такую возможность.

"Конечно, мы поддерживаем саммит. Мы давно говорили, насколько важно, чтобы Украина играла ведущую роль, когда речь идет о любом потенциальном дипломатическом решении этой войны. Важно, чтобы страны, которые до сих пор напрямую не слышали от Украины, выслушали ее, поэтому мы рады, что страны примут участие в саммите, чтобы напрямую говорить с Украиной", – сказал спикер Госдепа США.

Мэтью Миллер отметил, что не может сказать, какие именно страны будут участвовать в переговорах. Информацию о перечне стран-участников саммита он предложил получать у правительств Украины и Саудовской Аравии,

Вместе с тем, Миллер подтвердил, что представители Соединенных Штатов присоединятся к этому процессу.

"Я могу подтвердить, что там будут чиновники США. Еще не готовы объявить, какие именно, но в течение недели, конечно, вы можете ожидать, что мы это сделаем", - добавил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно стало известно, что Саудовская Аравия собирается провести на своей территории переговоры, в которых примут участие Украина, страны Запада и развивающиеся ключевые государства, в частности Индия и Бразилия. Цель встречи – укрепить международную поддержку требований Украины по установлению мира.

В Чехии подтвердили, что также получили приглашение посетить саммит и присоединятся к нему. Представителей страны-агрессора РФ на конференцию не позвали.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 30 июля заявил, что встреча будет приурочена к реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира.

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