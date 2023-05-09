"Маяк свободы и демократии": Лиз Трасс посетит Тайвань на следующей неделе
Бывший премьер Великобритании Лиз Трасс посетит Тайвань – ее визит запланирован уже на следующую неделю. Там политик встретится с высокопоставленными членами правительства государства.
Об этом пишет Reuters. Там отметили, что эта поездка Трасс может вызвать негативную реакцию со стороны Китая, который считает Тайвань своей территорией, особенно на фоне напряжения в отношениях Пекина с нынешним британским правительством.
Ранее в Поднебесной уже осуждали визиты британских депутатов в Тайвань, заявляя, что это является вмешательством во внутренние дела Китая.
Трасс, занимавшая пост премьер-министра рекордно короткий срок, после своего увольнения призвала к более жесткой позиции в отношении Китая. Известно, что во время визита в Тайвань 17 мая она выступит с речью.
"Тайвань – маяк свободы и демократии. Я с нетерпением жду возможности продемонстрировать солидарность с тайваньским народом лично перед лицом все более агрессивного поведения и риторики со стороны режима в Пекине", – сказала Трасс.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он также добавил, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– По данным разведки США, Китай потенциально может применить оружие против Тайваня, чтобы "присоединить" к своему составу территорию, которую официальный Пекин считает своей. Власти страны предпочли бы дипломатический сценарий, но готовят и силовой.
– Тайвань тем временем планирует закупить 400 ракет наземного базирования "Гарпун". Это необходимо для отражения потенциально вторжения со стороны Китая.
– В то же время в Европе обеспокоены ситуацией в регионе. Страны Европы могли бы отправить свои Военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив.
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