ЕС может отправить морские патрули в Тайваньский пролив: Боррель заявил об обеспокоенности

Страны Европы могли бы отправить свои военно-морские силы патрулировать Тайваньский пролив. По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, это бы продемонстрировало "приверженность свободе судоходства в этом крайне важном районе".

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Об этом Боррель сообщил в комментарии СМИ, опубликованном французской газетой Journal du Dimanche 23 апреля. "Тайвань беспокоит нас в экономическом, коммерческом и технологическом плане", – цитирует Republic World главу европейской дипломатии.

Геополитически Тайвань крайне важен для Европы относительно гарантий мира. Кроме того, препятствование свободе судоходства в Тайваньском проливе "было бы чрезвычайно серьезно" с экономической точки зрения, поскольку Тайвань "играет стратегическую роль в производстве самых передовых полупроводников", отмечал дипломат в обращении к Европейскому парламенту.

Примечательно, что комментарии Борреля прозвучали после неоднозначных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.

Посетив Китай в этом месяце, французский лидер сказал, что Европа – союзник США, но это "не означает быть вассалом… не означает, что мы не имеем права думать самостоятельно".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что Тайвань якобы исторически является неотъемлемой частью его страны. Он сказал, что в Пекине готовы отстаивать суверенитет и территориальную целостность КНР.

– Ранее глава МИД Тайваня Джозеф У говорил, что Китай, вероятно, готовится к началу войны.

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