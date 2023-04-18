Тайвань закупит 400 противокорабельных ракет Harpoon для отражения возможного вторжения Китая - Bloomberg

Тайвань планирует покупку 400 ракет наземного базирования "Гарпун". Это необходимо для отражения потенциально возможного вторжения со стороны Китая.

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Об этом сообщает издание Bloomberg. В настоящее время наблюдается особая напряженность между Китаем и США.

В источнике говорится, что Тайвань ранее закупал версии Harpoon для корабельного базирования, производимые Boeing Co. Пентагон объявил о контракте с Boeing на 1,7 миллиарда долларов 7 апреля, но не упомянул Тайвань в качестве покупателя.

Сделка заключена на фоне высокой напряженности между США и Китаем, особенно из-за Тайваня, на который Китай претендует как на часть своей территории. Китай провел военные учения вокруг Тайваня после того, как в этом месяце его президент встретился в Калифорнии со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

Подполковник армии Мартин Майнерс, представитель министерства обороны, отказался сообщить, будет ли Тайвань получателем ракет Harpoon, но сказал, что "мы продолжим работать с промышленностью, чтобы своевременно поставлять Тайваню оборонное оборудование".

"Предоставление Соединенными Штатами Тайваню оборонных изделий, включая поддержку существующего потенциала через зарубежные военные продажи и прямые коммерческие продажи, имеет важное значение для безопасности Тайваня", — сказал Майнерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Тайваня Джозеф У сказал, что Китай, вероятно, готовится к началу войны. Он сделал это заявления через день после того, как китайский авианосец во время учений репетировал блокаду Тайваня.

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