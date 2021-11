Маски, перчатки и тара: за время пандемии COVID-19 на планете накопилось более 8 млн тонн пластика

Ученые утверждают, что по состоянию на конец августа 2021 года в мире из-за пандемии коронавируса количество мусора увеличилось до 8,4 млн тонн. Большинство отходов, по их словам, связаны в коронавирусными госпиталями.

Результаты соответствующего исследования опубликованы в статье на сайте научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Как отмечается, на больницы для больных COVID-19 приходится более 87% всех отходов.

Речь идет в основном о средствах индивидуальной защиты (масках, перчатках). Также это тест-системы для определения коронавируса и их упаковки. Кроме того, к загрязнению окружающей среды привели и одноразовые упаковки для товаров. Спрос на них повысился вместе с популярностью онлайн-покупок во время пандемии коронавируса.

Как пишут специалисты, 25 тысяч тонн пластика попадет в мировой океан, а около 71% "лишних" отходов, сбрасываемых в океан, попадут на пляжи к концу 2021 года. Только за прошлый, 2020 год, в него попало как минимум 1,56 миллиона медицинских масок.

В рамках работы ученые выяснили, что 25% отходов, связанных с пандемией, приходятся на Северную и Южную Америку, 46% – на Азию, 24% – на Европу.

"Пандемия COVID-19 привела к увеличению спроса на одноразовые пластмассы, что усиливает давление на уже неконтролируемую глобальную проблему пластиковых отходов. Масштабы и судьба этих неправильно обработанных пластиковых отходов, связанных с пандемией, неизвестны", – пишут авторы.

Исследователи призвали повысить осведомленность людей во всем мире о негативном воздействии СИЗ и других пластмассовых медицинских изделий на окружающую среду.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты Министерства экологии Украины проведи первичный анализ трех главных рек Украины, воды которых используются для водоснабжения населения. Там обнаружили остатки медпрепаратов, которые используют в лечении коронавируса.