В реках Украины нашли остатки препаратов от COVID-19: что происходит

Специалисты Министерства экологии Украины проведи первичный анализ трех главных рек Украины, воды которых используются для водоснабжения населения. Речь идет о Днепре, Днестре и Северском Донце, где обнаружили остатки медпрепаратов, которые используют в лечении коронавируса.

Об этом в эфире канала "Дом" сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев. По его словам, был осуществлен целевой скрининг, во время которого воду проверили на 3200 веществ, и еще на 64 000 – как предположение, могут они быть в реках или нет.

Так, результаты показали следы фармакологических препаратов в водоемах. Отмечается, что это стало следствием употребления людьми лекарств в виде таблеток или уколов, которые со временем выводятся из организма и рано или поздно попадают в водные объекты.

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Такое состояние воды, подчеркнул Хорев, связано с пандемией COVID-19.

"Препаратов от коронавируса очень много. То, что входит в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем", – добавил он.

По его словам, такая тенденция наблюдается и в Европе. Там причиной называют недостаточную работу очистных сооружений.

Также, по данным экологов, в водах Северского Донца, Днепра и Днестра присутствует огромное количество цинка.

"Сейчас мы изучаем – зависит это от сезона или нет. И уже есть предположение, что это вообще естественное состояние, что воды Украины просто содержат повышенное содержание цинка. Потому что везде, где осуществляли скрининг, – во всех пробах есть его превышение", – рассказал Хорев.

Замминистра добавил, что в реках также обнаружили пестициды, хотя и в небольших количествах. Он подчеркнул, что в этом случае причиной может быть смыв с территории и распашка земли возле воды.

Ко всему прочему, экологи во время скрининга зафиксировали металлы в водоемах. В то же время там фактически не было ртути, в отличие от, например, рек в Европе, где с этим большая проблема.

Также среди опасных веществ были фосфаты, которые используются в производстве моющих средств. В этом году Украина ввела серьезные ограничения на это для предприятий, однако заработают новые правила только с 2023 года.

Хорев добавил: скрининг трех водных бассейнов показал, что по сравнению со странами Европы "у нас ситуация не самая плохая".

"Бояться на самом деле пока ничего. Мы не можем сказать, что состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают три года. Оценивается большой спектр... Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом наши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают", – подытожил замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи заявили, что неизвестные лица сохраняют опасные химические вещества в речпорту Днепра. По их словам, ситуация может привести к загрязнению водоема и берега.