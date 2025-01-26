Маск захотел переименовать по-американски Ла-Манш между Британией и Францией

Миллиардер Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш между Великобританией и материком Евразия (Франция), который также называют Английским каналом. Он предпочитает дать ему "американское" название – канал Джорджа Вашингтона.

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Об этом близкий соратник президента США Дональда Трампа написал в соцсети Х. Также опубликовал соответствующую "карту".

"Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию", – указал Маск, предлагая назвать канал именем первого президента США.

Ранее новоизбранный американский лидер Дональд Трамп заявил, что мексиканские власть были бы "рады", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в "Американский залив", поскольку, по его мнению, "это прекрасно звучит и это уместно". В ответ президент Мексики резко ответила Трампу и предложила переименовать весь континент, сказав: "Мексиканская Америка – звучит лучше".

На днях Министерство внутренних дел США, руководствуясь соответствующим указом президента, официально объявило о переименовании залива. Кроме этого, самой высокой вершине Северной Америки Денали вернули название Мак-Кинли.

Как сообщал OBOZ.UA, гендиректора Tesla и SpaceX Илрона Маска назначили главой новосозданного Департамента эффективности правительства США. Однако руководитель аппарата президента Сьюзи Уайлз поставила миллиардера на место, не позволив ему занять офис рядом с Трампом.

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