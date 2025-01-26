Маску не дали офис рядом с Трампом: руководитель аппарата президента США поставила миллиардера на место

Руководитель аппарата президента США Сьюзи Уайлз отказала миллиардеру и главе Департамента эффективности правительства Илону Маску в предоставлении постоянного офиса в Западном крыле Белого дома. В то же время его команду разместят в здании неподалеку.

Видео дня

Об этом 25 января сообщило The Times. По данным издания, представительница 47-го американского лидера, которую называют "Ледяной леди", одержала первую важную победу.

В частности, первая женщина-глава аппарата президента США дала понять, что в ближайшем окружении Трампа будут только те, кто готов к сотрудничеству и совместной работе по достижению совместных целей. Она подчеркнула, что не потерпит самостоятельной игры.

"Любой, от кого нельзя рассчитывать на сосредоточенность и сотрудничество, не будет работать в Западном крыле. Моя цель – создать эффективный и слаженный рабочий процесс в Западном крыле. Это не место для личных амбиций или звездных игр", – подчеркнула Сьюзи Уайлз.

Американское издание пишет, что это решение связано с попытками избежать спекуляций на тему того, что одиозный миллиардер может выступать в роли "сопрезидента" или "настоящего вице-президента", учитывая его склонность к созданию информационных поводов и продвижению собственных инициатив.

Хотя команду Маска не подпустили непосредственно к Трампу, она будет работать в административном здании Эйзенхауэра, расположенном на территории Белого дома, однако через дорогу от основного комплекса. В то же время глава аппарата приказала работникам новосозданного Департамента отчитываться перед ней.

"Никто лучше Уайлз, с ее многолетним опытом управления людьми с большим эго, не знает, насколько трудно будет сдерживать Маска, который продолжает часто посещать Западное крыло. Однако ее шаги на этой неделе подтвердили ее роль стража президента, даже от самого богатого человека мира, который был вездесущим рядом с Трампом после того, как он переехал в Мар-а-Лаго в конце прошлого года", – подчеркнули журналисты The Times.

Напомним: недавно новоизбранный президент Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и пророссийский предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE) при его администрации. Это переименованная Цифровая служба США, аббревиатура которой теперь повторяет любимую криптовалюту бизнесмена – Dogecoin (DOGE).

Ранее уже сообщалось, что для него готовится официальное место в администрации Трампа, чтобы "обеспечить Маску тесный контакт с президентом для реализации нового проекта".

Как сообщал OBOZ.UA, миллиардер Илон Маск оскандалился на так называемом президентском параде – митинге сторонников Дональда Трампа, состоявшемся после его инаугурации 20 января. Гендиректор Tesla и SpaceX отметился неадекватным поведением – сначала исполнил странный танец, а затем поднял руку в жесте, похожем на нацистское поздравление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!