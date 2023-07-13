Маск представил новую компанию xAI: будет заниматься изучением искусственного интеллекта

Американский миллиардер и гендериктор компаний "Space X" и "Tesla" Илон Маск объявил о запуске еще одной масштабной компании с названием xAI. Предполагается, что она будет заниматься исследованием искусственного интеллекта.

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Об этом в среду, 12 июля, предприниматель написал на своем аккаунте Twitter. "Объявляем о создании xAI для понимания реальности", – говорится в сообщении Маска.

Также в Twitter уже появился аккаунт самой компании xAI. На этой странице было опубликован первый твит.

"Какие самые главные вопросы остаются без ответа?" – сказано в нем.

Согласно данным на сайте новой компании, команду возглавляет Маск, а ее члены ранее работали в таких компаниях, как OpenAI, ставшей разработчиком ChatGPT, а также Google Research, Microsoft Research и Tesla.

"Мы работали и возглавили разработку некоторых из самых больших прорывов в отрасли, включая AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 и GPT-4", – заявила команда.

Деталей о компании пока не известно, команда пообещала поделиться подробностями в пятницу, 14 июля.

Как сообщает Reuters, в команду xAI входят бывший инженер DeepMind Игорь Бабушкин, бывшие сотрудники Google Тони Ву и Кристиан Сегеди, а также Грег Янг, ранее работавший в Microsoft.

По словам последнего, стартап будет углубляться в "математику глубокого обучения", один из аспектов искуственного интилекта, и "разрабатывать "теорию всего" для больших нейронных сетей", чтобы вывести ИИ "на новый уровень".

В апреле Илон Маск заявил, что собирается запустить искусственный интеллект TruthGPT, который, как ожидается, составит конкуренцию ИИ от Google и Microsoft.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск сказал, что в Twitter введут временное ограничение на количество твитов, которые пользователи могут читать в день. Нововведение должно воспрепятствовать "крайним уровням" системных манипуляций.