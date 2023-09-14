Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink: что это значит и связано ли со скандалами вокруг Украины

Американский миллиардер Илон Маск передал часть оборудования и услуг спутникового интернета Starlink под контроль министерства обороны США. Изобретатель решил отказаться от контроля условий использования спутниковой сети так как не хочет принимать участие в решениях, связанных с боевыми действиями в Украине.

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Биограф миллиардера Уолтер Айзексон объяснил, что Маск передал Пентагону контроль над частью Starlink после разговора с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и руководителем Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли. Об этом сообщает The Washington Post.

Айзексон заявил, что Маск был расстроен тем, что услуги Starlink применяются для ведения боевых действий. Изобретатель пожаловался, что создавал спутниковый интернет для развлечений, однако теперь боится, что его детище может привести к ядерной войне.

"То, что он сделал, и я считаю это правильным результатом, решил передать полный контроль над определенным количеством оборудования Starlink. Starlink оказывает услуги военным США, чтобы он больше не контролировал геозоны. Он больше не контролирует условия использования", – рассказал биограф Маска.

Также Айзексон добавил, что Маск создал ответвление Starlink под названием "Звездный щит", который представляет собой военную версию спутниковой сети. Биограф объяснил, что таким образом миллиардер попытался отстраниться от ответственности за принятие решений, связанных с войной.

"Конечно, это приводит и к более серьезному вопросу: почему США и ни одна друга американская компания, почему военные не смогли построить работающие спутники? Но теперь они покупают спутники Starlink, и я думаю, что это вроде как решает ситуацию", – заявил Айзексон.

Что касается инцидента, когда Маск ограничил доступ к сети Starlink накануне операции ВСУ во временно оккупированном Крыму, Айзексон объяснил, что изобретатель испугался возможного ядерного удара России.

По словам биографа, в разговоре с Салливаном и Милли генеральный директор SpaceX пытался аргументировать свое решение тем, что российская доктрина за нападение на свою территорию (но в этом случае речь шла о временно оккупированном украинском Крыме, – ред.) может повлечь за собой ядерный ответ. В том числе такие опасения вынудили Маска передать Пентагону контроль над частью оборудования Starlink.

Напомним, сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен требует расследования в отношении миллиардера Илона Маска из-за блокировки спутникового интернета Starlink в Украине. Изобретатель проводил манипуляции с доступом к сети, чтобы предотвратить атаки на российские военные корабли у побережья временно оккупированного Крыма.

Как известно, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск пояснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Илон Маск перед тем, как представить свой "мирный план", который подыгрывал России, разговаривал с главарем Кремля Владимиром Путиным. Разговор состоялся осенью 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2022 года SpaceX отказалась в дальнейшем финансировать услуги терминалов спутниковой интернет-связи Starlink для украинской армии. В компании больше нет средств на оплату самих терминалов и их услуг. В сентябре SpaceX обратилась в Министерство обороны США с просьбой взять эти расходы на себя.

В феврале 2023 года компания SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, сравнимыми в компании с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает - Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

При этом глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.