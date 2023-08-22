Маск разговаривал с Путиным перед тем, как озвучить свой "мирный план" – The New Yorker

Американский миллиардер Илон Маск перед тем, как представить свой подыгрывающий России "мирный план", разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным. Беседа состоялась осенью 2022 года.

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Соответствующее заявление сделало издание The New Yorker со ссылкой на источники. По данным СМИ, основатель SpaceX признался в этом в разговоре с ныне бывшим заместителем главы Пентагона Колином Калем и еще несколькими людьми.

Примечательно, что сам Маск публично отрицал факт "переговоров" с Путиным. Он утверждал, что говорил с российским президентом еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Если данные издания являются правдой, то получается, что изобретатель просто соврал.

В сентябре прошлого года на конференции в Аспене, на которой присутствовали представители бизнеса и политики, Маск выступил на сцене и сказал: "Мы должны вести переговоры. Путин хочет мира – мы должны вести мирные переговоры с Путиным". Американский предприниматель Рейд Хоффман заявил, что тогда стало понятно: миллиардер "купился на то, что продавал Путин, – крючок, леску и грузило".

Неделю спустя Маск опубликовал в Twitter предложение о своем собственном "мирном плане". Это вызвало большой скандал, поскольку Маск предлагал Киеву согласиться на часть условий Москвы. В частности, его "формула" предполагала проведение т.н. референдумов для изменения границ Украины, предоставление РФ контроля над временно оккупированным Крымом и прочее.

Каль заверяет: миллиардер сам говорил, что перед этим проводил "консультацию" с Кремлем.

"Он сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным". И мы подумали: "Ох, дорогой, это нехорошо", – вспоминает экс-чиновник Пентагона. Информацию о том, что Маск беседовал с российским диктатором, журналистам подтвердили еще несколько источников.

Как писал OBOZREVATEL, в июне министр обороны США Ллойд Остин одобрил сделку о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг спутникового интернета Starlink. Это даст Пентагону контроль над терминалами в Украине, чтобы основатель SpaceX не мог их отключить.

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