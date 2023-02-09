В Минцифре рассказали о работе Starlink после заявлений SpaceX

В Украине сейчас нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами, как и раньше.

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Об этом сказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в четверг, 9 февраля, в комментарии украинским СМИ. Так министр прокомментировал слова президента аэрокосмической компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX Гвинн Шотвелл.

Он также рассказал, что сегодня было получено несколько тысяч терминалов от немецкого правительства. Всего Берлин должен передать Украине 10 тысяч терминалов Starlink.

По словам Федорова, эти терминалы обеспечивают бесперебойным интернетом "пункты несокрушимости", дают возможность медицинским работникам проводить операции, спасая жизнь людей, а также помогают в работе энергетической инфраструктуры нашего государства.

Глава ведомства назвал Маска одним из крупнейших доноров в предстоящую победу Украины над государством-агрессором Россией, отметив, что вклад его компании более $100 млн.

Напомним, что Шотвелл на конференции в Вашингтоне 8 февраля заявила, что SpaceX ограничила сферы использования Starlink для ВСУ. Речь идет об управлении дронами, что в компании сравнили с "оружием".

В Офисе президента Украины отреагировали на такое решение. Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал руководство компании определиться, какую сторону она поддерживает – Россию и ее "права" на убийства и оккупацию украинских городов или право нашего государства на свободу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре SpaceX попросила Пентагон профинансировать услуги Starlink в Украине. В компании отметили, что у них якобы больше нет средств на оплату.

Позже Маск заявил, что не отключит Starlink для Вооруженных сил Украины, даже если минобороны США не возьмет финансирование на себя.