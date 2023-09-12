В Сенате США требуют расследования в отношении Маска из-за манипуляций с доступом к Starlink в Украине

Сенатор США от "Демократической партии" Элизабет Уоррен требует расследования в отношении миллиардера Илона Маска из-за блокировки спутникового интернета Starlink в Украине. Изобретатель проводил манипуляции с доступом к сети, чтобы предотвратить атаки на российские военные корабли у побережья временно оккупированного Крыма.

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Уоррен подчеркнула, что Конгресс должен гарантировать проведение внешней политики США правительством, а не одним миллиардером. Об этом сообщает Bloomberg.

Член комитета по вооруженным силам заявила, что она также хочет, чтобы Министерство обороны США изучило свои контрактные отношения с компанией SpaceX.

"Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером", – заявила Уоррен.

Кроме того, сенатор Джек Рид также заявил, что он обеспокоен этой проблемой, учитывая, что правительства традиционно контролируют спутники, а президенты сами решают, что с ними делать.

Политик добавил, что произошли очень положительные изменения в том, что SpaceX снизила стоимость доступа к космическим услугам, в том числе для запусков в целях национальной безопасности США. Однако сенатор добавил, что Маск не может оставлять за собой последнее слово, когда дело касается национальной безопасности.

Стоит отметить, что на 13 сентября запланировано проведение закрытого саммита с сенаторами в Капитолии. Ожидается, что генеральный директор SpaceX Маск будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в мероприятии.

Как писал OBOZREVATEL, по информации издания CNN, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск пояснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прокомментировал информацию о том, что глава SpaceX Илон Маск сорвал украинскую атаку на Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму. В частности, он подтвердил, что системы спутниковой связи Starlink действительно определенное время не работали у полуострова, но подчеркнул, что "вся линия фронта работает на них".

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