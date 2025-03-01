'Мама, нас люди хвалят!' Белый дом опубликовал новость с поддержкой Трампа и Вэнса после спора с Зеленским: что с ней не так

Белый дом опубликовал хвалебную статью нынешнему американскому руководству после ссоры президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с главой Украины Владимиром Зеленским 28 февраля. Для иллюстрации "роста поддержки" политики "Америка прежде всего" собраны комментарии сенаторов и представителей-республиканцев, членов правительства, назначенных Трампом, и других чиновников, которые пришли ко власти после выборов-2024.

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"Оды" Трампу Белый дом опубликовал на своем сайте 28 февраля. Многие члены Республиканкой партии называли президента США "смелым" – видимо, им показались очень "смелыми" нападки на лидера государства, который в условиях полномасштабной агрессивной и неспровоцированной войны защищает интересы своих граждан.

По мнению фанатов Трампа, американский президент якобы "отстаивал интересы Соединенных Штатов" и ставил собственную страну на первое место.

"С этим человеком шутки плохи", "Времена, когда США помыкали, явно прошли", "Вот что мы, народ, хотим видеть!" "Это мир через силу!" – писали политики.

Член Палаты представителей Пэт Харриган признал: "Трамп и Вэнс ясно дали понять – интересы Украины не являются интересами Америки". А его коллега Майк Рулли повторил обвинения, которые звучали в адрес Киева: "У вас нет карт!".

Примечательно, что Белый дом решил проиллюстрировать поддержку резкой политики Вашингтона заявлениями, сделанными представителями провластной политсилы в кабинете министров и Конгрессе.

"Мама, нас люди хвалят! – Кто, доченька? – Да я вас, а вы меня..."

В то же время многие мировые лидеры (и даже часть американских политиков) после событий в Вашингтоне 28 февраля поддержали Украину и президента Владимира Зеленского.

Также слова поддержки нашему государству выразили мировые звезды (и украинские деятели шоу-бизнеса).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Белом доме после событий 28 февраля заявили, что администрация Дональда Трампа больше не будет предоставлять Украине "пустых чеков на далекую войну", потому что хочет мира. А Владимир Зеленский во время переговоров февраля якобы "спровоцировал" Джей Ди Вэнса.

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