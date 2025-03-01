УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Анастасия Какун
Люди
4 минуты
1,0 т.
'Моя страна не упадет на колени': Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялись достаточно напряженные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время официального мероприятия политики вступили в публичный спор, который, по словам украинского лидера, возник из-за некорректных высказываний относительно количества погибших на войне граждан нашей страны и утраченных территорий. Встреча государственных деятелей не осталась без внимания звезд отечественного шоу-бизнеса, которые вышли на связь в соцсетях и поделились своими мыслями.

Видео дня

Знаменитости обнародовали немало эмоциональных, а иногда и резких постов, где заметили: больно отдавать себе отчет, что в мире остаётся так много несправедливости. Однако некоторые артисты добавили, что, несмотря на все негативные события, Украина будет всегда оставаться несокрушимой.

Певица Jerry Heil в личном Telegram-канале опубликовала несколько ироничный пост, где написала: "Трамп сейчас жертвует своей репутацией, чтобы напомнить миру о поддержке Украины. Спасибо".

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Шоумен Анатолий Анатолич в своем Instagram отметил, что во время встречи в Белом доме Дональд Трамп хотел продемонстрировать свою силу, используя неуместные высказывания в сторону лидера другого государства, однако этого не вышло.

"То, что вчера делал самовлюбленный президент самой сильной страны в мире – является просто попыткой показать всем, какой ты сильный и четкий. Точно, как в школе на перемене за гаражами, когда старший и более сильный хотел легко побить свою жертву. Не получилось. Получил сдачи. И такое бывает. Чем это выльется для нас я не знаю. И уже не очень верю так называемым экспертам. Но то, что я все еще верю в простые истины - это факт. Добро все равно всегда победит. Если бы было не так – не было бы уже нашей цивилизации", – написал ведущий.

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Прокомментировала события в Вашингтоне и победительница Евровидения 2016 Джамала. Она вышла на связь в Instagram и отметила: ей действительно больно видеть, что в мире остается много несправедливости, перед которой испытываешь бессилие.

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Блоггер Рамина Эсхакзай обнародовала пост, где поразмыслила, как бы на слова президента США отреагировали защитники, отдавшие жизнь за мир на Родине. Она добавила: пока Трамп просто не понял, насколько украинцы сильный и несокрушимый народ.

"Мы любим свою страну. И мы наконец отстаиваем интересы своей страны. Прошло время слов, пустой болтовни и договоров, которые не стоят бумаг, на которых они подписаны. Здесь хочется процитировать Ярмака: "Моя страна не упадет на колени! И в моем сердце ты навеки единая! И не помешает нам никто волей напиться! Как повезло в Украине мне родиться!" – сказала ведущая.

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Со своей стороны журналистка Екатерина Осадчая призвала сограждан помогать военным с помощью донатов и никогда не терять веру в родное государство.

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Телеведущая Маша Ефросинина акцентировала внимание пользователей сети на том, что мы должны сосредотачиваться только на вещах, которые зависят от нас. Она отметила: за переговорами в Белом доме следил весь мир, а это значит, что Украина снова в центре внимания и не осталась аутсайдером.

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

А вот кулинар Евгений Клопотенко подчеркнул, что сила нашего народа состоит в единстве. Ресторатор написал : "Кроме нас, нам никто не поможет! Теперь это факт на 1000%, и чем быстрее все это поймем, тем сильнее станем. Мы точно в этом мире не одни, и поддержка будет. Можно остановить войну на некоторое время, но мы все знаем: нам нужно победить, или мы исчезнем. В единстве наша сила".

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Не обошел вниманием переговоры между лидерами Украины и США и ведущий Андрей Бедняков. В своем Instagram он отметил: настоящая сила заключается не в том, чтобы унижать и насмехаться над другим, а в умении сделать все возможное, чтобы обидчики выглядели жалкими.

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Достаточно остро и креативно на встречу лидеров государств в Белом доме отреагировали в Студии "Квартал 95". На Instagram-странице творческого объединения появилось фото черного рояля с надписью "Трамп". Эта фотография является своеобразной отсылкой на старый юмористический номер проекта, во время которого Владимир Зеленский, который тогда был одним из актеров шоу, играл на музыкальном инструменте без рук и со спущенными штанами. 

"Моя страна не упадет на колени": Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мировые звезды поддержали Зеленского после напряженных переговоров в Белом доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!