'Моя страна не упадет на колени': Джамала, Осадчая, Бедняков и другие звезды эмоционально отреагировали на спор между Зеленским и Трампом

В пятницу, 28 февраля, в Белом доме состоялись достаточно напряженные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время официального мероприятия политики вступили в публичный спор, который, по словам украинского лидера, возник из-за некорректных высказываний относительно количества погибших на войне граждан нашей страны и утраченных территорий. Встреча государственных деятелей не осталась без внимания звезд отечественного шоу-бизнеса, которые вышли на связь в соцсетях и поделились своими мыслями.

Видео дня

Знаменитости обнародовали немало эмоциональных, а иногда и резких постов, где заметили: больно отдавать себе отчет, что в мире остаётся так много несправедливости. Однако некоторые артисты добавили, что, несмотря на все негативные события, Украина будет всегда оставаться несокрушимой.

Певица Jerry Heil в личном Telegram-канале опубликовала несколько ироничный пост, где написала: "Трамп сейчас жертвует своей репутацией, чтобы напомнить миру о поддержке Украины. Спасибо".

Шоумен Анатолий Анатолич в своем Instagram отметил, что во время встречи в Белом доме Дональд Трамп хотел продемонстрировать свою силу, используя неуместные высказывания в сторону лидера другого государства, однако этого не вышло.

"То, что вчера делал самовлюбленный президент самой сильной страны в мире – является просто попыткой показать всем, какой ты сильный и четкий. Точно, как в школе на перемене за гаражами, когда старший и более сильный хотел легко побить свою жертву. Не получилось. Получил сдачи. И такое бывает. Чем это выльется для нас я не знаю. И уже не очень верю так называемым экспертам. Но то, что я все еще верю в простые истины - это факт. Добро все равно всегда победит. Если бы было не так – не было бы уже нашей цивилизации", – написал ведущий.

Прокомментировала события в Вашингтоне и победительница Евровидения 2016 Джамала. Она вышла на связь в Instagram и отметила: ей действительно больно видеть, что в мире остается много несправедливости, перед которой испытываешь бессилие.

Блоггер Рамина Эсхакзай обнародовала пост, где поразмыслила, как бы на слова президента США отреагировали защитники, отдавшие жизнь за мир на Родине. Она добавила: пока Трамп просто не понял, насколько украинцы сильный и несокрушимый народ.

"Мы любим свою страну. И мы наконец отстаиваем интересы своей страны. Прошло время слов, пустой болтовни и договоров, которые не стоят бумаг, на которых они подписаны. Здесь хочется процитировать Ярмака: "Моя страна не упадет на колени! И в моем сердце ты навеки единая! И не помешает нам никто волей напиться! Как повезло в Украине мне родиться!" – сказала ведущая.

Со своей стороны журналистка Екатерина Осадчая призвала сограждан помогать военным с помощью донатов и никогда не терять веру в родное государство.

Телеведущая Маша Ефросинина акцентировала внимание пользователей сети на том, что мы должны сосредотачиваться только на вещах, которые зависят от нас. Она отметила: за переговорами в Белом доме следил весь мир, а это значит, что Украина снова в центре внимания и не осталась аутсайдером.

А вот кулинар Евгений Клопотенко подчеркнул, что сила нашего народа состоит в единстве. Ресторатор написал : "Кроме нас, нам никто не поможет! Теперь это факт на 1000%, и чем быстрее все это поймем, тем сильнее станем. Мы точно в этом мире не одни, и поддержка будет. Можно остановить войну на некоторое время, но мы все знаем: нам нужно победить, или мы исчезнем. В единстве наша сила".

Не обошел вниманием переговоры между лидерами Украины и США и ведущий Андрей Бедняков. В своем Instagram он отметил: настоящая сила заключается не в том, чтобы унижать и насмехаться над другим, а в умении сделать все возможное, чтобы обидчики выглядели жалкими.

Достаточно остро и креативно на встречу лидеров государств в Белом доме отреагировали в Студии "Квартал 95". На Instagram-странице творческого объединения появилось фото черного рояля с надписью "Трамп". Эта фотография является своеобразной отсылкой на старый юмористический номер проекта, во время которого Владимир Зеленский, который тогда был одним из актеров шоу, играл на музыкальном инструменте без рук и со спущенными штанами.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что мировые звезды поддержали Зеленского после напряженных переговоров в Белом доме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!