Макрону не удалось убедить Си Цзиньпина изменить позицию по войне РФ против Украины — Politico

Глава Коммунистической партии Китая Си Цзинпинь обозначил, что его позиция в отношении российско-украинской войны остается неизменной Таким образом президенту Франции Эммануэлю Макрону не удалось убедить коллегу "привести в чувства Кремль", к чему он призывал, поскольку сегодня Пекин имеет колоссальное политико-экономическое влияние на Москву.

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Об этом сообщают журналисты издания Politico с пресс-конференции в Доме народных собраний в Пекине. Си продолжает настаивать на необходимости сесть за стол переговоров между двумя сторонами конфликта, а сам Китай якобы останется нейтральной стороной.

"Мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее, принимая во внимание разумные опасения по поводу безопасности всех сторон со ссылкой на Устав ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", – казенным языком вещал китайский правитель в ответ на уговоры Макрона оказать давление на диктатора Путина для прекращения кровопролитной войны.

Напомним, что в марте Си с официальным визитом приезжал в Москву, где провел встречу с президентом России. Для самого Путина этот визит стал крайне важным, учитывая безнадежное положение РФ. Он рассчитывал, что он "продемонстрирует всему миру крепкие российско-китайские связи" и "станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский высказался по поводу возможности переговоров с главой Китая Си Цзиньпинем. Он заявил, что никакой конкретики в этом вопросе пока нет.

В то же время после переговоров с Макроном Си заметил, что готов проявить инициативу и позвонить украинскому гаранту. К таким результатам привел разговор, где глава Франции убедительно призывал Пекин вмешаться во внешнюю политику Кремля, направленную против Украины.

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