Си Цзиньпин готов поговорить с Зеленским по телефону и выберет для этого нужный момент – Le Parisien

Глава Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заметил, что готов позвонить украинскому гаранту Владимиру Зеленскому. Однако делать это он будет не сразу, а подобрав подходящий момент.

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Об этом сообщило французское издание le Parisiеn, ссылаясь на слова дипломата, который присутствовал при встрече двух лидеров в Пекине. Тот же источник отметил, что Макрон настойчиво призвал Си не поставлять в РФ вооружение, способное наносить ущерб Украине.

Ранее такую же позицию заявила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сказала, что КНР столкнется с соответствующей реакцией Запада, если поддастся уговорам Путина.

"Мы рассчитываем на то, что Китай не будет поставлять военную технику прямо или косвенно в Россию. Новое вооружение агрессора было бы нарушением международного права и нанесло бы значительный ущерб нашим отношениям", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, французский лидер Макрон, прибыв с визитом в Пекин, поднял со своим китайским коллегой Си вопрос агрессии России в Украине. Макрон призвал руководство КНР "привести в чувство" Кремль и "усадить всех" за стол переговоров.

Сам Си Цзиньпин в этом диалоге заявил о необходимости мирных переговоров между Украиной и России. По его словам, нельзя допустить эскалации боевых действий.

"Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призвать международное сообщество сохранять рациональность и сдержанность, чтобы избежать действий, которые приведут к дальнейшему обострению или выходу из-под контроля украинского кризиса", – подчеркнул он.

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