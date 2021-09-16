Макрон заявил о ликвидации французскими военными главаря 'ИГ в Большой Сахаре'

Французские вооруженные силы убили исламского боевика Аднана Абу Валида аль-Сахрави. Он был лидером "Исламского государства" в районе Сахель Западной Африки.

Об этом заявил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее за информацию о боевике американцы обещали вознаграждение в суме $5 миллионов (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Аднан Абу Валид аль-Сахрави, главарь террористической группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", был нейтрализован французскими войсками. Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле", – написал французский лидер.

Аднан Абу Валид аль-Сахрави – лидер признанной террористической иностранной организации "Исламское государство в Большой Сахаре" или странах Сахеля (ИГБС). Последняя возникла, когда Абу Валид и его последователи отделились от отколовшейся от "Аль-Каиды" группы "Аль-Мурабитун".

Боевик впервые присягнул на верность "Исламскому государству" в мае 2015 года, а позже его присяга была подтверждена группировкой.

Сообщалось, что в мае 2016 года аль-Сахрави выступал с угрозами в адрес правительства Марокко. А в июне 2017-го обвинил берберские общины Имгхад и Идаксахак в защите Нигера и Франции и пригрозил им расправой.

ИГБС в основном располагалась в Мали, вдоль границы Нигера с республикой, и взяла на себя ответственность за несколько нападений под руководством Абу Валида. Например, нападение 4 октября 2017 года на совместный патруль США и Нигера в районе Тонго-Тонго, недалеко от границы с Мали, в результате которого погибли четыре американских и столько же нигерийских солдат.

Отмечалось, что в последние годы Абу Валид женился на женщине фулани или фульбе (одна из крупнейших этнических групп в Сахеле и на Западе Африки. – Ред.), чтобы лучше интегрироваться в приграничные сообщества.

16 мая 2018 года спецраспоряжением под №13224 Госдепартамент США объявил Абу Валида особо опасным международным террористом, а ИГБС квалифицировал как иностранную террористическую организацию в соответствии с разделом 219 американского Закона об иммиграции и гражданстве. В 2019-м лидера "ИГ в Большой Сахаре" американцы также объявили в международный розыск и пообещали $5 млн по программе Rewards for Justice за информацию о его местонахождении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее высокопоставленные чиновники американской разведки заявили о признаках возвращения боевиков "Аль-Каиды" в Афганистан. В США выразили опасения, что такая ситуация представляет угрозу возникновения новых терактов.