Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к значительным инвестициям в оборону Европы. Он заявил, что расходы на военные нужды должны быть установлены на уровне около 3,3,5% ВВП – этот вопрос французский лидер намерен сделать ключевым на внеочередном европейском саммите, запланированном на 6 марта.

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Соответствующее заявление Макрон озвучил в интервью французской газете Le Figaro, которое вышло 2 марта. "В течение трех лет россияне тратили 10% своего ВВП на оборону. Поэтому мы должны подготовиться к будущему", – предостерег он.

По мнению Макрона, европейские страны должны установить целевой показатель для расходов на оборону на уровне "около 3,3,5% ВВП" – далеко не те 2%, которых с трудом добилась Франция и от которых далеки многие европейские государства, говорится в материале.

Этот вопрос президент Франции хочет сделать ключевым на внеочередном европейском саммите, запланированном на четверг, 6 марта.

"Существуют фонды структурного единства и существующие программные фонды, которые не используются.И я хочу, чтобы Комиссии был предоставлен мандат на использование инновационного финансирования. То есть, либо совместные кредиты, либо Европейский стабилизационный механизм, чтобы вместе собрать значительные суммы. Вероятно, на начальном этапе нам понадобится 200 млрд евро, чтобы иметь возможность инвестировать", – сказал он.

Как и во время пандемии коронавируса, Макрон хотел бы обратиться в Брюссель за деньгами, которых так не хватает Франции.

Даже если в случае с французской армией "мы впереди" и бюджет армии был удвоен после многих лет дефицита, говорит президент Франции, стоит пересмотреть закон о военном программировании.

"Нам придется пересмотреть прогноз в сторону повышения. Вопрос в следующем: понадобится ли нам больше национального финансирования? Как мы можем лучше мобилизовать европейское финансирование?" – сказал Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о наибольшем увеличении оборонного бюджета страны со времен холодной войны. По его словам, расходы на оборону планируют довести до 2,5% ВВП к 2027 году.

2 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита в Лондоне призвала "подготовиться к худшему" и срочно перевооружать Европу. Соответствующий план будет предложен на Европейском совете 6 марта.

Ранее в Центре противодействия дезинформации отметили, что в 2025 году экономика страны-агрессора РФ стремительно теряет темпы роста. Центробанк России прогнозирует лишь 1-2% ВВП против 4% в 2024 году. Правительство признает, что экономика входит в период замедления, ведь Кремль продолжает тратить ресурсы на войну.

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