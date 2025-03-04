Макрон пригласил в гости Орбана поговорить об Украине: когда состоится встреча

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в гости премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Их встреча состоится в среду, 5 марта, в Париже.

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Об этом пишет Telex. Издание ссылается на сообщение пресс-службы премьера Венгрии.

Как отмечается, главной темой переговоров станет война между Россией и Украиной.

Как известно, в воскресенье, 2 марта, представители 18 стран встретились в Лондоне во главе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмануэлем Макроном для обсуждения вопросов безопасности ЕС. Встреча состоялась после скандальной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме.

После саммита европейских лидеров Стармер заявил, что стороны согласились разработать план мирного урегулирования в Украине и представить его в Соединенные Штаты.

В то же время Орбан, не участвовавший в саммите в Лондоне, заявил, что там якобы было принято решение "продолжать войну в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от ЕС "прямых переговоров с РФ" о прекращении огня в Украине. В противном случае он угрожает блокировать принятие любых решений Европейского совета по поводу российско-украинской войны.

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