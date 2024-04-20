Макрон встретился с премьер-министром Ливана по ситуации на границе с Израилем: до чего договорились

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил премьер-министру Ливану Наджибу Микати прекратить трансграничные стычки. Это подразумевает отвод боевиков "Хезболлы" за пределы шестимильной полосы (10 км) от границы с Израилем.

Об этом говорится в заявлении офиса Микати. Ливанский премьер выразил благодарность Макрону за его попытку "остановить израильскую агрессию против Ливана и поддержать ливанскую армию оборудованием и опытом".

Поддерживаемая Ираном "Хезболла" и израильская армия принимали участие в столкновениях на границе с Ливаном после того, как 7 октября началась война Израиля и террористами ХАМАС, что явилось самыми серьезными боевыми действиями со времен войны между ними в 2006 году.

Макрон и Микати также обсудили необходимость избрания нового президента Ливана спустя более года после того, как предыдущий президент Мишель Аун ушел в отставку, усугубив политический и финансовый кризис в стране.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает, что "пока продолжаются боевые действия на юге, будут боевые действия и на севере". Он пообещал обеспечивать безопасность юго-востока Ливана.

Ранее "Хезболла" отвергла инициативу США по отводу своих боевиков от границы с Израилем. В Ливане подчеркнули: позиция "Хезболлы" состоит в том, что она будет атаковать Израиль ракетами, пока в Газе не будет полного прекращения огня.

В Саудовской Аравии заявили, что могли бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что будет настаивать на том, чтобы после войны Иерусалим взял контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газы.

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