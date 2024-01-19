Нетаньяху заявил, что Израиль хочет контролировать сектор Газы после войны: что это значит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что проинформировал США о том, что будет настаивать на том, чтобы после войны Иерусалим взял контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газы. Таким образом он выступил против правления Палестинской автономии.

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Такое заявление глава израильского правительства сделал на брифинге в четверг, 18 января, передает Bloomberg. Нетаньяху сказал, что это "обязательное условие, и оно противоречит идее суверенитета".

"При любом будущем соглашении Израилю необходим контроль безопасности над всей территорией к западу от Иордана. Каждый кусочек территории, который мы покидаем, становится местом, откуда против нас разворачивается ужасный терроризм", – отметил он.

Нетаньяху заявил, что изложил американским партнерам свою позицию и "притормозил", как он назвал, попытки "навязать Израилю реальность, которая только навредит стране". Он добавил, что премьер-министр Израиля должен иметь возможность сказать "нет" в том числе и самым близким друзьям.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен и другие официальные лица США заявили, что прочный мир невозможен без создания в конечном итоге государства для палестинцев.

"Израиль должен прекратить предпринимать шаги, которые подрывают способность палестинцев эффективно управлять собой", – заявил Блинкен в Тель-Авиве.

Официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге в Вашингтоне 18 января сказал, что у Израиля "нет возможности решить свои долгосрочные проблемы без создания палестинского государства".

"Существует историческая возможность того, что Израилю предстоит справиться с проблемами, с которыми он столкнулся с момента своего основания. Надеемся, что страна воспользуется этой возможностью", — сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии заявили, что могли бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

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