Если 'Хезболла' не уймется, то нам придется сделать это силой, – Галлант

Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает, что "пока продолжаются боевые действия на юге, будут боевые действия и на севере". Он пообещал обеспечивать безопасность юго-востока Ливана.

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Обещание прозвучало во время поездки Галланта на границу с Ливаном. Министр обороны Израиля заявил, что военные его страны не станут мириться с "Хезболлой" "в течение длительного периода".

"Настанет момент, когда, если мы не достигнем дипломатического соглашения, в котором "Хезболла" будет уважать право жителей жить здесь в безопасности, нам придется обеспечивать эту безопасность силой", – отметил Галлант.

После начала развязанной ХАМАС войны против Израиля ситуация на ливано-израильской границе обострилась. Боевики "Хезболла" заявили о поддержке ХАМАС и начали выпускать по территории Израиля десятки ракет. В ответ Израиль производит артиллерийский обстрел юго-востока Ливана.

Ранее "Хезболла" отвергла инициативу США по отводу своих боевиков от границы с Израилем. В Ливане подчеркнули: позиция "Хезболлы" состоит в том, что она будет обстреливать Израиль ракетами, пока в Газе не будет полного прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии заявили, что могли бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что будет настаивать на том, чтобы после войны Иерусалим взял контроль над Западным берегом реки Иордан и сектором Газы.

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