Макрон встретился с главным дипломатом Китая: говорили об установлении мира в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 февраля принял в Елисейском дворце в Париже главу канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Вана И. Одной из тем переговоров политиков стала российско-украинская война.

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Пресс-служба Елисейского дворца заявила, что обе стороны выразили "одинаковую цель" в отношении Украины. Дипломатическое ведомство КНР в свою очередь сообщило, что Пекин готов работать с Парижем и другими столицами "для изучения политических средств", чтобы как можно быстрее добиться прекращения огня и окончания войны, передает CNN.

"Обе стороны всесторонне обменялись мнениями по украинскому вопросу. Ван И подчеркнул, что в этом вопросе Китай настаивает на том, чтобы быть объективным, и всегда пытается способствовать миру и вести переговоры", – заявили в китайском посольстве после встречи.

В КНР подчеркнули, что ценят "роль, которую Франция играет как независимая великая держава".

По данным французской стороны, на переговорах Макрона и Вана И говорилось и о влиянии агрессивной войны России "на наиболее уязвимые страны", в частности, в сфере продовольственной безопасности.

Ван И в этот день также встретился с французской главой МИД Катрин Колонной. На своей странице в Twitter она написала, что между сторонами был "твердый обмен мнениями об агрессивной войне России в Украине и средствах для работы по урегулированию конфликта".

Как известно, визит главного китайского дипломата в Париж стал началом его европейского турне. 17 февраля Ван И планирует посетить Мюнхенскую международную конференцию по безопасности. Также он планирует поехать в Москву.

Как писал OBOZREVATEL:

– 14 февраля Китай посетил президент Ирана Эбрахим Раиси. Лидер КНР Си Цзиньпин выразил поддержку Тегерану в "защите национального суверенитета" и "сопротивлении односторонности и запугиванию". Главы государств подписали 20 соглашений о сотрудничестве, включая торговлю и туризм.

– Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс считает, что Си Цзиньпин приказал своим военным готовиться к вторжению на Тайвань до 2027 года.

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