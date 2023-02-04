Си Цзиньпин приказал военным готовиться к вторжению на Тайвань до 2027 года, – директор ЦРУ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отдал приказ своим вооруженным силам быть готовыми к вторжению на Тайвань. При чем лидер Китая поставил армии дедлайн – 2027 год.

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В то же время, такой приказ Си еще не означает, что Китай окончательно принял решение начать военную агрессию против Тайваня. Об этом на мероприятии в Джорджтаунском университете в Вашингтоне заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

По его словам, Соединенным Штатам известно из разведданных, что председатель КНР приказал военным своей страны готовиться к вторжению на Тайвань. Однако Бернс подчеркнул, что это еще не означает, что китайский лидер решил вторгнуться на Тайвань в 2027 или в каком-то другом году.

Директор ЦРУ отметил, что такой приказ Си Цзиньпина может свидетельствовать о его намерении показать, что амбиции Китая в отношении Тайваня "серьезные". В то же время Бернс не стал недооценивать амбиции китайского лидера.

Кроме того, Бернс добавил, что Си Цзиньпин внимательно следит за вторжением России в Украину. Он сказал, что вполне вероятно, что китайский лидер "встревожен и немного отрезвлен" действиями российских военных.

Напомним, Центр стратегических и международных исследований считает, что вторжение Китая на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск. Вряд ли оно завершится победой Пекина.

Ранее сообщалось, что Тайвань является ключевым очагом напряженности между США и Китаем. Ситуация накалилась, когда спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пренебрегая предупреждениями КНР, посетила Тайвань в августе 2022 года.

Примечательно, что Тайвань получает от США современное вооружение. Американский президент Джо Байден более открыто, чем его предшественники, заявил о планах Америки встать на защиту острова в случае вторжения китайской армии.

Как писал OBOZREVATEL, командующий военно-морскими операциями США Майкл Гилдей предостерег, что Китай может совершить попытку захвата Тайваня военным путем не к 2027 году, как анонсировал Си Цзиньпин, а гораздо раньше. Речь может идти о конце 2022 – середине 2023 года. По его словам, Вашингтон не должен списывать со счетов такую вероятность.