Ход Макрона

Макрон сделал очень интересный и неожиданный ход. Вдруг он заявил о возможности отправки войск в Украину. Это казалось безумием, и вой, поднявшийся в ЕС, очередное доказательство этому. Но неожиданно Макрон не включил заднюю, и никто не заявил, что его не так поняли, и что речь шла об инструкторах. Так что же происходит?

Далее текст на языке оригинала.

Важлива ремарка. Макрон не грає у вибори. У нього йде другий строк, і йому не треба переживати за рейтинги. А от за що йому треба переживати - це як він піде. Попри те, що він в цілому досить нормальний президент, у нього не має якихось масштабних історичних проривів. Тому можливість вирішити війну в Україні могла б стати такою амбіцією.

У мене є припущення, що Макрон вирішив потестувати яйця путіна. Останній постійно погрожує застосувати ядерну зброю і зробити "кінець світу", у випадку перекидання військ країн НАТО в Україну. Однак, давайте уявимо, що це сталось. Французький спецназ приймає участь у бойових діях, штурманув якусь позицію взяв полонених. Чи піде путін на ядерний конфлікт? Я думаю, що навряд чи. Аналогічно як погрожував і не зробив цього, коли нам надавалась різноманітна зброя.

Я думаю, що стратегія Макрона поставити путіна в тупік, вихід із якого тільки переговори з сильної позиції. Макрон зрозумів, що путін який не може справитись з ЗСУ не може претендувати на перемогу над військами країн НАТО. І поява таких військ в Україні переламає кампанію не на його користь. Бравада про ядерну зброю теж під питанням. Якщо путін задумає використати ядерку, то взагалі виникає питання, а для чого була ця війна два роки з втратами, і що він виграє по факту. Переговори зі збереженням лиця для путіна – реальний вихід за умов, появи військ іншої держави.

Насправді, я думаю, що з цього нічого не буде. Ініціатива Макрона буде запльована союзниками і французькими політиками. Але кожний раз, коли в якогось європейського лідера виростають яйця, хай і ненадовго, ситуація різко змінюється на нашу користь.

Шкода, що не надовго.