Макрон: реакция РФ на идею стратегической неопределенности подтверждает нашу правоту

В Кремле очень нервно отреагировали на более жесткую риторику со стороны некоторых европейских лидеров, прежде всего, президента Франции Эммануэля Макрона. Сам французский президент такую реакцию считает свидетельством того, что предложенная им идея держать РФ в "стратегической неопределенности" работает.

Такое мнение глава государства высказал в интервью газете La Tribune. Частью стратегии Макрона, в частности, была озвученная публично позиция по гипотетической возможности отправки в Украину французских войск, которая и вызвала настоящую истерику в Кремле.

Так, по мнению Макрона, Западу следует создать атмосферу "стратегической неопределенности" для РФ, чтобы не в европейских столицах думали, отдаст ли приказ российский диктатор Владимир Путин нанести ядерный удар и т.д., а в Москве не находили себе места в раздумьях, как далеко Запад готов пойти в поддержке Украины.

"Стратегическая неопределенность означает не давать слишком много деталей", – объяснил Макрон.

Примером "стратегической неопределенности" являются заявления президента Франции, что он не исключает отправки своих войск в Украину. О принятии решения относительно такого шага и тем более об отправке военных пока речь не идет и близко, а в Кремле уже не находят себе места, то и дело выдавая все новые и новые заявления с угрозами из-за "пресечения красных линий"

Макрон считает, что Россия, как стратегическое государство, перестала ограничивать свои действия – в феврале 2022 года она проигнорировала международное право, начала полномасштабную агрессивную войну против другого суверенного государства и регулярно угрожает применением ядерного оружия. Он убежден, что перед такой угрозой ограничивать самих себя, устанавливая какие-то "красные линии" – свидетельство не осторожности, но слабости.

"Напротив, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию", – объяснил президент Франции.

Он подчеркнул, что в Украине решается судьба безопасности в Европе. Макрон не сомневается: если РФ победит украинский народ – "в ту же секунду безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране".

И то, как нервно в Кремле комментируют каждое заявление президента Франции о возможности отправки войск в Украину (последним это сделал спикер Путина Дмитрий Песков, взявшийся угрожать Европе и размышлять, что такие заявления являются "очень опасной тенденцией") – свидетельствует о действенности предложенной Макроном стратегии, считает он сам.

"Лихорадочная реакция России свидетельствует, что мы правы, не закрывая никаких дверей. Потому что в противном случае это будет означать, что мы соглашаемся с отказом от международного порядка, основанного на правилах, а значит, от мира и безопасности", – подчеркнул глава государства.

Как рассказывал OBOZ.UA, с Макроном сейчас солидарны в Польше. Министр иностранных дел этой страны Радослав Сикорский недавно намекнул, что польское правительство так же не исключает возможности введения своих войск на помощь украинской армии.

"Мы не будем показывать свои карты. Мы позволим президенту Путину гадать, что мы будем делать", – сказал Сикорский, добавив, что идея французского лидера Эммануэля Макрона поставить Путина в ситуацию, в которой он не будет уверен в ответных действиях союзников, имеет смысл.

Возмущение в Кремле вызвало и заявление британского коллеги Сикорского, главы МИД Британии Дэвида Кэмерона, который на днях намекнул, что его государство не возражает, чтобы Украина била британским оружием по территории России.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, что стоит за заявлениями Макрона об отправке войск в Украину, которые он делает уже не первый месяц подряд. Также мы прогнозировали, какие последствия это будет иметь для Украины, России и ЕС.