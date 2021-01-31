Макрон поставил Великобритании ультиматум из-за США

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания не может одновременно быть ближайшим союзником Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, или же "новым Сингапуром".

По его словам, британское правительство должно четко определить внешнеполитический курс страны после выхода из состава ЕС. Об этом пишет The Guardian.

Французский лидер отметил, что пытаться реализовать сразу несколько концептов невозможно, как и, например, "быть наполовину беременным". С этими словами он обратился к премьеру Великобритании Борису Джонсону.

"У меня сложилось впечатление, что руководство страны продало все эти модели народу. Если он примет решение о полностью трансатлантической политике, тогда ЕС потребуются разъяснения, потому что возникнут расхождения в правилах и доступе на рынки. Если они решит стать новым Сингапуром, как он (Джонсон. – Ред.) когда-то предлагал… ну, я не знаю", – высказался Макрон.

Также подчеркнул, что это не ему решать, но он хотел бы хороших, мирных отношений между Францией и Британией.

"Я за общие амбиции и общую судьбу. Надеюсь, что Борис Джонсон и британцы тоже идут по этому пути. Мы остаемся союзниками. Наши судьбы, интеллектуальный подход связаны, наши исследователи и промышленники работают вместе... Верю в суверенный континент и национальные государства, но не верю в неонационализм", – добавил французский лидер.

Напомним, что в конце декабря Великобритания и ЕС подписали соглашение по Brexit.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВОЗ призвала Великобританию немного приостановить вакцинацию против коронавируса и поделиться препаратом для стран из более низким доходом.